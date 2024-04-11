林家亨：恒指連升多日回調屬正常，守穩16700點仍有上升動力

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國3月CPI按年升3.5％，爲2023年9月以來最高水平，同時高於市場預期的3.4％；核心CPI按年升幅加快至3.8％，通脹達標的步伐較預期慢，推遲聯儲局減息的預期，今年仍有減息的空間？而港股方面連升三日，在好友發力下收復萬七點關口，成交增至逾千億元。不過美國CPI超預期，加上市場關注內地即將公布的CPI，港股仍有力再衝？指數近期一直在頸線爭持，上日成功惟全日成交額僅1072億元，上望17500點甚至17600點的難度有多大？內地汽車市場回暖，乘聯會數據顯示3月份狹義乘用車零售銷量按年增加6巴仙，按月更勁升近5成3，數據亮麗僅為春節後效應，還是車企擺脫緊淡季表現的鐵證？如果已經捱過淡季，4月是否部署車股的良機？特別留意主流新能源車4月第一個星期的交付數據，理想汽車(02015)銷量成功反超問界，本月反超越問界風難度有幾大？

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