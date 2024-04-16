潘鐵珊：港股上落市格局不變，惟萬七關附近阻力仍大

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

港股上日（15日）裂口低開超過200點，更一度失守100天線，但低位有買盤吸納，加上A股受國九條支持回升帶領港股跌幅收窄，恒指16400點附近繼續有支持？內地三頭馬車數據將公布，會如何左右大市？澳門正式通過《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案，規定日後僅賭牌承批公司可向賭客借出籌碼，相關法案對賭股實際影響又有幾大？兩個星期後又到五一假期，賭股作為炒周期既板塊係咪開始可以留意下？中東局勢轉趨緊張，一旦中東戰事進一步升級，對油價繼續有支持？資金持續追捧防守性較高既三桶油，惟已累積一定升幅，若有貨應該高位套現獲利？內地推出新《國九條》，除三桶油外，中特估亦逆日向上，炒作可持續幾耐？

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