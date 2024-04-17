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熊麗萍：內地消費力度不足，恒指下試16000點機會大

17/04/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地首季國內生產總值（GDP）好過市場預期，惟三頭馬車數據表現參差，加上早前公布的製造業採購經理指數（PMI）、進出口數據等表現亦未如理想，如何解讀首季GDP超出市場預期？內地經濟或者會面臨再度下滑風險？煤炭股上日（16日）逆市向上，夏天為用電高峰期，動力煤需求或因而增加，針對煤炭股的利好因素反映了多少？中國神華(01088)年初至今升逾兩成，上日見52周新高，惟9天RSI出現頂背馳，投資者應避免追入？彭博預測2024年內銀股預期息率介乎7厘至9.6厘，加上受惠新「國九條」，或者成為推動內銀股向上的動力？

 

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