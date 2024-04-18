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林家亨：恒指穿保歷加通道底部可吼位部署，切勿升穿頸線再「搶包山」

18/04/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局主席鮑爺突然「放鷹」，改口指高利率政策應維持更長時間，推高美元同美債息，令其他非美貨幣急挫，人民幣(CNY)繼早前離岸價格失守7.28後，中間價都低見7.1水平，現時內外部因素都不利走勢，要推升人幣尚欠缺甚麼條件？人民幣走弱對A股港股打擊有多大？港股在聯儲局短期減息無望的憂慮下，陷入窄幅上落局面，上日（17日）雖然擺脫連跌4日的頹勢，惟微升2點完場。市場上暫時以負面消息為主，指數下試萬六關機會大增？即使反彈，後市要重上何水平才算「安全」？港交所(00388)下周放榜，多間大行都一致睇淡，皆因首季IPO於全球排名跌至第10位，日均成交減少，股價在市況未轉好的情況下難有起色？至於新能源車企苦陷減價戰之餘，可能又要面對美方制裁。美國貿易代表戴琪表示，已非常接近完成就神州商品現行關稅的審核，當中就包括電動汽車，一旦成事對內地車企影響有多大？

 

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