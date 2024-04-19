溫鋼城：美股已展整固，標指若守穩5000點反彈上望5180點，近期或維持橫行

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

美國勞工部公布上周首領失業救濟人數報21.2萬人，按周持平，同時較預期21.5萬人低。就業數據穩健下，拖累美股道指一度蒸發日內所有升幅，收市僅微升22點。美股近期回吐屬技術性回調，或屬延遲稅季影響？聯儲局官員再轉口風，恐為市場帶來不安情緒？金價維持高位徘徊，在港上市的金礦股紛紛於高位配股，惟招金礦業(01818)及靈寶黃金(03330)公布配股消息後股價走勢榮辱互見，招金已連跌四日，靈寶黃金上日（18日）則轉升逾3％，如何解讀此分歧？多隻金礦股於績前已偷步炒上，現追入博業績獲利空間有限？內地積極推動6G升級發展，惟進度或以年計，現階段可先憧憬5.5G落地成中資電訊股推升催化劑？官方力撐算力升級，又能否為行業帶來新喜訊？

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