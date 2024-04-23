黃瑋傑：港股低位下移，短線反彈仍難扭弱勢，料於16200點至16700點區間上落

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

外圍各大型科技巨企放榜在即，隔晚美股升市等派成績表。道指先跌後升，一度升逾460點，收市升幅收窄至253點；標指及納指分別升0.87％及1.11％，惟特斯拉(TSLA)逆市維持弱勢，已連跌7個交易日。外圍可「升住等」業績，港股又具備續升條件嗎？然而本港去年有200名銀行家（iBanker）被裁，彭博更預料外資銀行會進一步裁員，此情況恐持續一段時間？反映本港經濟持續萎縮？經濟復甦動力欠奉，更遑論提升市民投資意欲？周三（24日）放榜的港交所(00388)前景難望樂觀！新能源車板塊亦哀嚎不斷，理想汽車(02015)連續兩架新車「炒車」，還跟隨特斯拉劈價賣車。理想等內地新能源車企基本面未穩固時便盲目跟風減價促銷，變相自毀羽毛？連減價出貨都無法提高汽車行業利潤率，新能源車企還剩甚麼出路？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇