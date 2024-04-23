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黃瑋傑：港股低位下移，短線反彈仍難扭弱勢，料於16200點至16700點區間上落

23/04/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　外圍各大型科技巨企放榜在即，隔晚美股升市等派成績表。道指先跌後升，一度升逾460點，收市升幅收窄至253點；標指及納指分別升0.87％及1.11％，惟特斯拉(TSLA)逆市維持弱勢，已連跌7個交易日。外圍可「升住等」業績，港股又具備續升條件嗎？然而本港去年有200名銀行家（iBanker）被裁，彭博更預料外資銀行會進一步裁員，此情況恐持續一段時間？反映本港經濟持續萎縮？經濟復甦動力欠奉，更遑論提升市民投資意欲？周三（24日）放榜的港交所(00388)前景難望樂觀！新能源車板塊亦哀嚎不斷，理想汽車(02015)連續兩架新車「炒車」，還跟隨特斯拉劈價賣車。理想等內地新能源車企基本面未穩固時便盲目跟風減價促銷，變相自毀羽毛？連減價出貨都無法提高汽車行業利潤率，新能源車企還剩甚麼出路？

 

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