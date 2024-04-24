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陳鳳珠：恒指仍處上落格局，暫未見重大利好推高大市至17200點

24/04/2024

嘉賓：特許財務分析師 陳鳳珠

 

　　瑞銀調高中港股市評級至「增持」，加上中東緊張局勢未再惡化，港股近日相當有「睇頭」，連升兩日累漲604點，並已補裂口頂16721，更收復全部移動平均線，走勢明顯轉強。但後市走勢仍然似霧迷離，全因技術形態上出現「複式頭肩底」同「複式頭肩頂」，現階段港股到底是「底」還是「頂」？抑或只是區間上落？一眾科技股成為上日升市功臣，美團(03690)升8％，京東(09618)升6％，騰訊(00700)更刷新去年11月以來的新高。若果「大牛市」將至，要組織升勢都要靠科技股？但近期科技股已累積一定升幅，上望空間有限？持貨者宜先行離場？中國平安(02318)及中電信(00728)收市後齊齊放榜，季績又何亮點值得跟進？現時市況明顯回暖，股份績後見光死機會大減？

 

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