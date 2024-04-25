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林家亨：港股短線難再衝高，恒指上日創年內新屬沽貨時機

25/04/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　以色列大規模攻擊黎巴嫩南部約40個真主黨據點，令中東局勢再現波瀾，對遠在亞洲的港股影響不大？恒指刷新年內高位後仍有條件再衝高？資金同時湧入落後股,如聯想(00992)、李寧(02331)及快手(01024)，還有那些股份具備追落後條件？新能源車企間減價戰不斷，幸美國車企特斯拉(TSLA)預告推新車款，推高隔晚美股股價反彈逾12％，又能否成為穩定港股新能源車股股價的理由？但內地新能源車企正面臨內憂外患，預計汰弱留強的生存戰，還要持續多久？生成式人工智能（AIGC）成兵家必爭之地，原因何在？現時有甚麼公司已擁有此等技術？但港股「AIGC第一股」的新股出門問問(02438)上市首日表現不濟，反映市場反應和實際投資意欲存巨大落差？

 

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