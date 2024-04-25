林家亨：港股短線難再衝高，恒指上日創年內新屬沽貨時機

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

以色列大規模攻擊黎巴嫩南部約40個真主黨據點，令中東局勢再現波瀾，對遠在亞洲的港股影響不大？恒指刷新年內高位後仍有條件再衝高？資金同時湧入落後股,如聯想(00992)、李寧(02331)及快手(01024)，還有那些股份具備追落後條件？新能源車企間減價戰不斷，幸美國車企特斯拉(TSLA)預告推新車款，推高隔晚美股股價反彈逾12％，又能否成為穩定港股新能源車股股價的理由？但內地新能源車企正面臨內憂外患，預計汰弱留強的生存戰，還要持續多久？生成式人工智能（AIGC）成兵家必爭之地，原因何在？現時有甚麼公司已擁有此等技術？但港股「AIGC第一股」的新股出門問問(02438)上市首日表現不濟，反映市場反應和實際投資意欲存巨大落差？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情