溫鋼城：下周消息較多港股或有調整，一底高於一底形勢不改

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

港股連升四日，一舉突破17300、17400阻力，再刷新今年新高。不過高位沽壓致升幅收窄至不足百點收市，為升勢過急的後抽？指數連升逾千點，加上下星期有五一長假，缺乏北水下成交會轉為淡靜，期結前或出現調整？回調到甚麼水平才屬健康調整？資金近日重新流入科技股，重磅科技股成為拉動大市向上的功臣，科指本周已急漲逾8％，惟美國首季GDP不及預期，利率期貨市場顯示，聯儲局今年只能減息一次，利淡對息口敏感的科技股，現時追入科技股會否過於進取？近期升勢僅屬部分資金輪動？至於內房再見曙光，瑞銀3年來首次轉軚看好內房行業，認為在政策支持下，對內房行業前景更加樂觀。不過留意到3月份內地住宅銷售繼續下滑，新建商品住同二手住宅銷售價格同比降幅都有所擴大，要好轉預計需時多久？內房股股價仍然「傷亡慘重」，入場應該考慮甚麼指標？

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