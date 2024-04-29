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溫傑：恒指本周最牛上望萬八關，萬七有支持

29/04/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　被聯儲局視為通脹指標的美國3月個人消費開支PCE按月升0.3％，符合市場預期；按年升幅較2月擴大0.2個百分點，至2.7％，略高過市場預期的2.6％。扣除食品及能源的核心PCE指數，按月同樣升0.3％，符合市場預期；按年升幅與2月持平，為2.8％，略高過市場預期。數據公布後，美股市場不旦無被嚇怕，更持續向上，屬業績推動﹑或早已在上周四（25日）反映市場情緒？港股上周久違地連升五日，本周有力維持升勢嗎？政府大力推動「走塑」，為何屬常用替代品的紙業股難受惠？中東地緣局勢持續不穩，對航運股的利好又能維持嗎？對首季業績有多大貢獻？

 

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