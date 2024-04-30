  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指成交增加且已突破250天線，後市較長期目標為19600點

30/04/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股連升第六日，日內最多升逾300點，重越萬八大關，可惜未能企穩，加上恒科指跑輸，未能進一步推高大市，升勢回順，最終收報17745點，守住250天牛熊分界線。以大市今年低位14794點計算，目前累升超過兩成，踏入技術性牛市，亦是去年8月後首次收復俗稱牛熊分界線的250日移動平均線，不過由於短期累積升幅已達1500點，加上短線超買嚴重，以及RSI見背馳，短線18000心理關口未能企穩下，出現回調亦屬合理？前高位17200水平由阻力變成支持，回調若守得住，後市仍可睇高一線？內地為期5日的黃金周今日開始，受五一出遊行情持續火熱帶動，兩大旅遊平台龍頭攜程(09961)、同程旅行(00780)近日升勢凌厲，即使上日（29日）回調，人年初至今仍累漲39％及43％，大幅跑贏內需板塊同大市，現價仍值得高追？若相關行好因素已反映，假期前反而要沽貨？中國5月6日起推6項便利港澳簽證措施，博彩股回俗惟即使憧憬五一數據不人口差，過往數據反映長假期只會旺丁不旺財，對帶動濠賭股的幫助有多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

─────────────

 

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

 

───────────── 

 

 

更多精彩節目: 

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

 

─────────────

 

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

 

─────────────

 

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

66.500

異動股

02450

淮北綠金股份

0.860

異動股

09877

健世科技－Ｂ

5.110

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 66.450
  • 02450 淮北綠金股份
  • 0.840
  • 09877 健世科技－Ｂ
  • 5.100
  • 09955 智雲健康
  • 3.300
  • 03968 招商銀行
  • 34.350
股份推介
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 7.990
  • 目標︰$10.00
  • 01913 普拉達
  • 63.800
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.360
  • 目標︰$5.00
  • 02388 中銀香港
  • 24.050
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.770
  • 目標︰$6.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.170
  • 00700 騰訊控股
  • 345.600
  • 00005 滙豐控股
  • 66.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.800
  • 01299 友邦保險
  • 58.000
報章貼士
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.770
  • 目標︰$5.50
  • 01508 中國再保險
  • 0.550
  • 目標︰$0.66
  • 06030 中信証券
  • 12.440
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 15.220
  • ＡＩ More
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 104.800
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 31.550
即時重點新聞

30/04/2024 12:14  恒生銀行(11)宣派第一次中期股息每股1.2元

30/04/2024 12:06  【滙控季績】滙控:擬展開新一輪最多30億美元股份回購計劃

30/04/2024 12:02  【滙控季績】首季列帳基準稅前利潤跌1.8%，連特息派31美仙

30/04/2024 12:11  《午市前瞻》恒指料牛熊線附近徘徊，內銀股摸頂，下月宜吼AI股

30/04/2024 12:05  恒指半日升34點報17781，海爾智家飆8%東方海外升近5%

30/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒５３億元，買中行沽美團

30/04/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】滙證升中遠海控至「買入」，大行維持四大內銀目標

26/04/2024 10:44  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯推日日新５﹒０，首站１銀，獲利目標１﹒６銀

30/04/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６０，一周拆息與上日維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】PMI加持經濟前景，惟需求落後添壓盈利新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 內銀股點揀好？一click入嚟就知道新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指料牛熊線附近徘徊 內銀股摸頂 下月宜吼AI股新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

逆天奇案2 | 梁小冰感激老公寵愛31年：好似拯救我嘅白馬王子！歷父親弟弟離世看透人生
人氣文章

玩樂 What’s On

日元曾跌穿5算再反彈！趁匯率仲低快閃日本！航空公司日本機票大比拼：樂桃快閃大阪單程$440起！東京來回最平$1,116！邊間包行李？邊間最多時間揀？
人氣文章

玩樂 What’s On

總統戲院4.30結業！盤點香港僅存懷舊小型戲院：寶石戲院最有年代感！屯門邊間戲院以平戲飛見稱？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男人最怕：不舉！早洩！部分性功能障礙只因肥胖？17歲男生減肥後重拾性福！先天VS後天早洩有何不同？射精少過幾分鐘屬早洩？專家教2招自行訓練持久度
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

日本開國歷史之港下田小鎮：隨川端康成到懷想追憶之地，一探改變日本命運的時代風景！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌的另類投資：購入酒桶，成為真正的高階威士忌酒迷！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肌力訓練：肩膊太橫太闊？肩膀經常不自覺縮起？同三角肌有關！4個簡單動作鍛鍊前中後三角肌！修靚線條重拾「直角肩」！
人氣文章
便秘原因 ︳ 台灣女減肥節食一個月便秘！放肆飲食即有便意？點解飲食清淡會便秘？營養師推介9款高纖助排便食物新文章
人氣文章
走塑轉用紙餐具有損健康？化學博士K Kwong：防水塗層或含PFAS致癌！外國產都唔敢用！仲有邊兩種物料含防腐劑不宜做餐具？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 13:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 13:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 13:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2024 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS30/04/2024
【FOCUS】PMI加持經濟前景，惟需求落後添壓盈利
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金