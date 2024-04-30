黃瑋傑：恒指成交增加且已突破250天線，後市較長期目標為19600點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股連升第六日，日內最多升逾300點，重越萬八大關，可惜未能企穩，加上恒科指跑輸，未能進一步推高大市，升勢回順，最終收報17745點，守住250天牛熊分界線。以大市今年低位14794點計算，目前累升超過兩成，踏入技術性牛市，亦是去年8月後首次收復俗稱牛熊分界線的250日移動平均線，不過由於短期累積升幅已達1500點，加上短線超買嚴重，以及RSI見背馳，短線18000心理關口未能企穩下，出現回調亦屬合理？前高位17200水平由阻力變成支持，回調若守得住，後市仍可睇高一線？內地為期5日的黃金周今日開始，受五一出遊行情持續火熱帶動，兩大旅遊平台龍頭攜程(09961)、同程旅行(00780)近日升勢凌厲，即使上日（29日）回調，人年初至今仍累漲39％及43％，大幅跑贏內需板塊同大市，現價仍值得高追？若相關行好因素已反映，假期前反而要沽貨？中國5月6日起推6項便利港澳簽證措施，博彩股回俗惟即使憧憬五一數據不人口差，過往數據反映長假期只會旺丁不旺財，對帶動濠賭股的幫助有多大？

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