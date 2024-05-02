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林家亨：料恒指短線有輕微回吐，惟回落至17000點機會不大

02/05/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局維持利率不變，並宣布由6月開始將減慢縮表步伐，局方指對通脹前景缺乏進展，加上主席鮑威爾指短期內不會加息，但未有提及減息時間表，反映聯儲局減息遙遙無期？港股已連升七日，4月累計升逾1200點，從今年低點14794點計算，目前恒指已反彈逾兩成、踏入技術性牛市，綜合各大券商對港股的看法，似乎升勢仍未完結？短線有多大的上望空間？滙控(00005)首季業績略勝預期，公司宣布加碼回購，並將於未來三個月完成，對股價利好作用有多大？另外，行政總裁祈耀年宣布退休，惟滙控正面對中美關係緊張的挑戰，人事變動恐對滙控前景帶來更多不確定性？新能源車企公布4月交付量數據，當中只有理想(02015)按月錄得倒退，新車型L6銷量並未完全反映實況？澳門4月博彩收入按年增長26％，按月則倒退近5％，4月向來為博彩業淡季，黃金周長假期正式展開，可憧憬5月營運數據？

 

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