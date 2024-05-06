溫傑：料本周恒指18000-18800點上落，若有健康回調後續升勢更穩健

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股上周五（3日）創八個月新高，已連升九日，升幅近2000點，目前嚴重超買，加上北水今回歸，或趁高位食糊？科技股為推動大市向上的火車頭，多隻科技股今日呈先高後低的走勢，反映升勢或將到水尾？吉利(00175)持股逾五成的極氪，首次赴美上市集資逾3億，母公司吉利近年將旗下不同公司上市，包括路特斯及曹操出行等，如何判斷其財政狀況？蘋果(AAPL)iPhone於中國銷量跌幅較預期為少，惟區內競爭仍大，對蘋果概念股僅短期利好？

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