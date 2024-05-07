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黃瑋傑：港股或先回補18218至18362點上升裂口，18200點有支持

07/05/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股十連升！上日（6日）大部分時間好淡爭持，最多只跌86點，尾市重拾升勢，最終收升逾100點，報18578點，北水回歸港股，成交增加至1444億，未見有太大沽壓，9天RSI再升至84，已嚴重超賣，大市衝得愈急，短線回調風險亦愈來愈大？回調至何水平可以準備再低撈？光伏板塊近日有追捧，藍籌信義玻璃(00868)升一成一，而細價股烯石電車(06128)更加飆升近七成八，光伏股升勢屬「虛火」抑或基本面的確有改善？據報歐盟將對中國太陽能板及風電裝置等潔淨能源技術產品，展開反補貼調查，不過光伏股在內地政策支持下，中長線前景可看好嗎？據報今年首季內地智能手機出貨量按年回升1％，使用中芯(00981)芯片的華為，市場份額排第三，即使中芯出口美國受種種限制，單靠境內需求又足夠嗎？股價上個月中形成雙底格局，股價有望轉勢回升？

 

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