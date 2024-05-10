溫鋼城：港股已確認「牛一」，若大市強勢回補裂口非必需

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

港股上日（9日）反彈逾220點收市，雖企穩18500點以上，但指數仍未回補5月初的上升裂口，料大市短線仍有慢回空間？連日加倉的北水上日亦終見斷纜，但參考五一黃金周時港股仍能在大成交下升市，北水暫棄港股亦無須過慮？如何確認港股已踏入「真牛市」？中芯國際(00981)截至3月底止首季純利按年下跌68.9％至7179.2萬美元，按季亦跌58.9％；毛利率按年大跌7.1個百分點至13.7％，按季亦跌2.7個百分點，毛利率下降主要是由於折舊增加所致。首季業績反映今年AI炒風有喘定跡象？現階段難阻止毛利率進一步下跌？中芯作為中美間的磨心料地區業務分化情況將持續？至於下周二（14日）放榜的阿里巴巴(09988)，業績亦不被看好？面對內憂外患，阿里可以如何突圍而出？

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