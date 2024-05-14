黃瑋傑：港股近期升多跌少，已呈一浪高於一浪，短線目標19600點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股利好消息不斷，帶動恒指上日（13日）以近全日高位收，收報19115點，自去年8月以來再次收於萬九點以上，成交亦達逾1400億元。然而內地經濟數據有轉弱跡象，利好利淡消息並存下，港股有力續衝高嗎？港股的爬升屬直升機式或反覆震盪中上壘？港交所(00388)不再披露北水實時交易數據，市場失去「聰明錢」訊號，對市場信心又會帶來多大影響？中電(00002)公布今年首季售電量增至72.8億度，按年升3.7％；第一期中期股息每股6毫3，按年持平。分類售電量中以商業類客戶售電量增幅較大，首季達29.15億度，按年增3.7％，如何解讀本地租賃市場低迷下仍能提升售電量？海外業務或存隱憂？騰訊(00700)今日將公布今年首季業績，多間大行均關注主力的手遊業務收入或受拖累，績前黃師傅又有甚麼部署貼士？期望次季網遊收入回復正增長，現時仍欠甚麼催化劑？新手遊的影響力又能如過往《王者榮耀》般普及嗎？

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