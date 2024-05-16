林家亨：港股現為「慢牛」階段，料升勢或於下周見頂

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股在短短三個交易日大升801點，上日（15日）曾升近200點再創逾9個月高位，高見19300點水平。不過假期前明顯有資金先行食糊，最終倒跌41點收市，9天RSI亦見回落，後市仍有向上動力嗎？有大行指，樂觀情況下恒指可升至22000點，但同時強調今次升市只是資金市，基本面無太大的改善。一有風吹草動，大市隨時回頭？港股業績期展開，龍頭科企騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)率先派成績表，兩隻股份業績都有改善，不過市場反應對比強烈，特別是阿里績前短線累積升幅大，業績無亮點或新增長點，有可能成為大市調整藉口？至於美國大增多項中國出口關稅，包括將電動車稅率加3倍至100％電池光電口罩都有份。但其實美國根本買不到中國製電動車，今次出招的象徵意義大過實際意義？相信對新能源汽車股影響有限？

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