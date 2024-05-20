張智威：港股仍獲資金追捧，料短線維持大漲小回格局，首級目標兩萬點

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

美股道指績於四萬點高位企穩，港股同樣有力再破位嗎？然而伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚乘搭的直升機硬著陸，暫時生死未卜，市場憂慮若二人遇不測恐為中東政局帶來不穩定，增加環球局勢隱憂及影響商品價格。另一邊廂，騰訊(00700)WeGame周日（19日）舉行「遊戲之夜」，一口氣發布了十多款新遊戲，即日起將陸續公測及開放上線等。明明騰訊近年已改變策略、由「量」轉向「質」，但這次批量上線新遊戲，似乎違背了集團發展方針？新遊戲要做到如前作「王者榮耀」般普及，仍欠甚麼催化劑？另外，理想汽車(02015)今日（20日）將公布今年首季業績，惟績前壞消息不斷，集祇可如何挽回市場信心？績前股價弱勢，又能否靠業績重新炒起股價？

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