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黃瑋傑：恒指若連跌三日或見頂回落，上望新三級目標

21/05/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（20日）升82點，收市創9個月新高，技術上已突破0.618倍的量度升幅目標，下一級望實兩萬關？本周有多間科技公司公布業績，對後市去向有何影響？有大行上調恒指明年中目標，惟基本預測的目標較現水平為低，反映大行對後市看法悲觀？近日國際金價及銅價均創新高，受到市場對聯儲局減息預期升溫以及內地經濟政策出台所影響，刺激金礦股走高，但不論國際金價抑或金礦股的技術走勢已屬嚴重超買，短期或會回調？投資者可否趁回調吼貨？理想汽車(02015)首季業績未如理想，拖累ADR股價一度跌4％，加上自由現金流亦由正轉負，反映公司經營困難日益增加，往後或有再次轉虧的風險？公司前景如何判斷？

 

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