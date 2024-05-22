熊麗萍：恒指不短線或下試萬九覓支持，今季仍有望挑戰兩萬關

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股裂口低開近後，跌幅持續擴大，最多跌超過460點，單日回吐幅度為過去一個月升勢以來最大單日調整，恒指由4月19日收市19224點，升至周一高位19706點，已累升近3500點，上日（21日）回調屬健康調整？不排除向下回至萬九關附近覓支持？內地618購物節提早開賣，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓集團及京東(09618)一早已齊齊預告將取消預售，反映電商企業都擔心今年銷情未必太好？另外內地AI行業掀減價戰，阿里旗下阿里雲宣布通義千問主力模型Qwen－Long減價幅度高達97％，其後百度(09888)智能雲更宣布文心大模型兩大主力模型全面免費，行內陷入惡性競爭？LME期銅周一（20日）再創紀錄新高，每噸升至11104.50美元，有分析預計，銅價在明年首季可升至約每噸1萬2千美元，銀價長線則上望50美元，白銀、銅價可看好？相關股份又可考慮部署嗎？

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