林家亨：大市成交、北水均轉弱，政策真空期必橫行？

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局上月議息會議紀錄引市場憂慮美國通脹頑固，美股三大指數全線走弱，會否再次影響年內減息進程？至於港股近兩個交易日亦回吐，大市成交及北水流向均回軟，屬政策真空期橫行先兆？若投資者近期未趕及於高位走貨，短線恐已失逃生機會？聯想(00992)今日（23日）將公布截至3月底止全年業績，受惠夥高通微軟推新AI電腦消息，績前股價已大升逾12％，有否過度反映利好因素？AI PC憧憬下又能否支撐股價強勢持績至績後？然而美國制裁陰仍存，投資聯想有甚麼潛在風險？至於同於今日放榜的小米(01810)已推出新能源車SU7，其利好作用會否反映在首季業績上？主打的手機業務又有甚麼新意維持市佔率？新能源車企間新品價格均「下沉」，進一步細分化低價市場意義何在？對整體車企市場存亡有甚麼幫助？

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