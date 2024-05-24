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溫鋼城：港股長遠看好惟短線或整固，料18500點有橫行區

24/05/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股上日（23日）又裂口下跌，連跌三日累挫767點之餘，更失守萬九及10天線，利淡消息突然湧現，回調只是剛開始？如果是小調整，20天線是否下一個支持位？北水再有35億元淨流入，從來真金白銀最誠實，反映後市未必跌得落？科技股相繼出業績，小米集團(01810)第一季經調整盈利倍升，毛利率改善至22.3％。業績理想亦優於預期，不過業績對於汽車業務的新資訊不多，股價有機會「見光死」？至於網易(09999)公布，第一季度股東應佔盈利按年升13％。按非公認會計準則，經調整盈利按年升12.5％。不過由於騰訊控股(00700)及金山軟件(03888)前車可鑑，令市場對網易業績有一定戒心，加上網易被大摩降評級至「與大市同步」，股價上日已大跌8％，已反映業績的利淡因素？既然業績無驚喜，股價暫時好難扭轉劣勢？

 

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