黃瑋傑：恒指18500點有支持，期結日前或挑戰19000點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地上月工業企業利潤止跌回升，港股中止四連跌，北水淨流入見逾一周最多，反映市場對港股信心仍強？本周四（30日）為期指結算日，大市短期整固為主？聯想(00992)業績表現理想，加上上星期宣布兩款人工智能電腦將於6月上市，多間大行唱好其前景，如何判斷公司合理估值？股價從近期低位累計升逾五成，短期向上升幅有限？四大內銀連同交行(03328)、郵儲行(01658)等投資國家大基金三期，此為針對半導體產業專項投資基金，芯片股上日齊齊造好，反映有聰明錢流入？投資者可否跟隨部署？阿里健康(00241)去年多賺65％至逾8億元人民幣，集團早前收購阿里媽媽的效益如何？互聯網醫療的前景如何判斷？航運股獲大行唱好，加上行業指數顯示近期運價有上升趨勢，航運股仍有水位？

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