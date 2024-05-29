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熊麗萍：港股無懼六絕月，7月三中全會前或有提前炒作托大市

29/05/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　港股上日（28日）日內雖曾重返19000點大關，惟僅屬曇花一現，收市更轉跌6點，險守20天線，成交亦縮減至不足1000億元。期結前夕市況轉弱，或是大市回調未完之兆？若支持內房及股市的國策已於本月應出盡出，下月豈失憧憬因素？7月三中全會開幕前，6月難逃「六絕月」命運？夏季用電高峰期將至，加上有國家電改方針配合，電力股近期造好，惟上日板塊跟隨大市輕微回吐。環球企業積極發展人工智能（AI）同為增加用電需求的推力之一，以內地現時發展AI進度而言，對整體用電量的推升作用又有多大？國家加速發展「新質生產力」的政策延續性又有多長？科技巨企騰訊的南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus，更新回購計劃進展時指出，Prosus將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統（CCASS），相當於騰訊發行股數94.2億股的1％以逐步減持，用以支持Prosus本身股份的回購計劃。為何騰訊上日股價不跌反升？未來遊戲行業發展前景如何？同業競爭對騰訊又有多大影響？

 

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