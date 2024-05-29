熊麗萍：港股無懼六絕月，7月三中全會前或有提前炒作托大市

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上日（28日）日內雖曾重返19000點大關，惟僅屬曇花一現，收市更轉跌6點，險守20天線，成交亦縮減至不足1000億元。期結前夕市況轉弱，或是大市回調未完之兆？若支持內房及股市的國策已於本月應出盡出，下月豈失憧憬因素？7月三中全會開幕前，6月難逃「六絕月」命運？夏季用電高峰期將至，加上有國家電改方針配合，電力股近期造好，惟上日板塊跟隨大市輕微回吐。環球企業積極發展人工智能（AI）同為增加用電需求的推力之一，以內地現時發展AI進度而言，對整體用電量的推升作用又有多大？國家加速發展「新質生產力」的政策延續性又有多長？科技巨企騰訊的南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus，更新回購計劃進展時指出，Prosus將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統（CCASS），相當於騰訊發行股數94.2億股的1％以逐步減持，用以支持Prosus本身股份的回購計劃。為何騰訊上日股價不跌反升？未來遊戲行業發展前景如何？同業競爭對騰訊又有多大影響？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他騰訊相關新聞：

騰訊密密回購無懼大股東部署減持，獲大行唱好趁回調買入？

騰訊防沉迷小程序推出「一鍵屏蔽陌生人」，助家長限制子女打機

《外資精點》瑞銀重申對騰訊持正面看法，目標價480元籲買入

《ＡＩ熱潮》百度文心大模型5.0據報2025年發布

《中國監管》市監總局：規範平台經濟領域價格收費行為

《中國監管》網信辦等三部門：加快推進大模型、AI標準研制

《中國要聞》內地首個未成年人遊戲退費標準發布

其他領展相關新聞：

領展業績勝預期股價曾飆半成，獲大摩祝福仲有上升空間？

領展旗下深圳商場周末人流港人佔半，會調整香港商場租務組合應對

房委會零售設施空置率３﹒９２％，房屋局：租賃期內不會減租

領展（８２３）：委任包貝利為獨立非執行董事

領展：全年香港物業組合收益增２﹒２％，零售物業租用率９８％

領展全年可分派總額增６﹒４％，末期每基金分派１３２﹒５７仙

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動