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林家亨：料港股期結日跌幅有限，後市不排除回補18200點附近上升裂口

30/05/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　正當早前大市由科技股帶動回升，內地市監局突然公布，要以健全直播電商平台常態化為目標，規範平台經濟領域價格收費行為。是次舊事重提加強反壟斷，在此時間點發布新規用意為何？規範平台經濟領域價格收費，對相關平台股實際影響又有多大？比亞迪(01211)發布最新插電式混合動力技術「第五代DM-i雙模混動系統」，指系統可讓發動機熱效率達到46％，百公里虧電油耗2.9升，綜合續航2100公里，同時發表兩款搭載新技術的車型「秦L DM-i」和「海豹06 DM-i」，售價由9.98萬至13.98萬元人民幣，內地插混車市場競爭如何？比亞迪在此領域又享有優勢嗎？領展(00823)上日（29日）公布，截至去年可分派總額為67.18億元，按年增長6.4％，始終領展屬REITS，投資者大多以收息為目標，可分派總額達到市場預期上限，業績算是符合市場預期？

 

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本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2024 20:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/05/2024 16:40
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