林家亨：料港股期結日跌幅有限，後市不排除回補18200點附近上升裂口

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

正當早前大市由科技股帶動回升，內地市監局突然公布，要以健全直播電商平台常態化為目標，規範平台經濟領域價格收費行為。是次舊事重提加強反壟斷，在此時間點發布新規用意為何？規範平台經濟領域價格收費，對相關平台股實際影響又有多大？比亞迪(01211)發布最新插電式混合動力技術「第五代DM-i雙模混動系統」，指系統可讓發動機熱效率達到46％，百公里虧電油耗2.9升，綜合續航2100公里，同時發表兩款搭載新技術的車型「秦L DM-i」和「海豹06 DM-i」，售價由9.98萬至13.98萬元人民幣，內地插混車市場競爭如何？比亞迪在此領域又享有優勢嗎？領展(00823)上日（29日）公布，截至去年可分派總額為67.18億元，按年增長6.4％，始終領展屬REITS，投資者大多以收息為目標，可分派總額達到市場預期上限，業績算是符合市場預期？

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