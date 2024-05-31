溫鋼城：料港股因美股出現震盪，若守穩17046點無大問題

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美國公布PCE數據前，環球債息上升，引發投資者憂慮，港股在5月份期指結算日繼續調整，收市險守18200水平，預料短期都難向上突破？為「六絕月」埋下伏線？而指數在失守多條平均線後，若再失18200至18300頸線支持，下面支持位要退守甚麼水平？不過跌市下，全日成交額增加至1255億元，意味著低位仍然有人接貨，反映市場氣氛都不差？有消息指，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司已正式成立，註冊資本高達3440億元人民幣。不過今年為美國大選年，如果中國半導體行業有突破，或令美國再加大制裁力度？不過解決到技術問題仍有出口管制，大基金對行業幫助作用有多大？

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