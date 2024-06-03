張智威：料港股六月維持上落格局，或於保歷加通道中軸線徘徊

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

美國4月份個人消費開支PCE物價指數按月升0.3％，按年增幅維持2.7％，核心PCE按月升0.2％，按年維持升2.8％，以上數據均符合市場預期，目前通脹趨向放緩，但黏性仍強，9月有條件減息嗎？內地5月官方製造業PMI報49.5，較上月回落0.9個百分點，出乎意料重返收縮區間，兼創3個月新低，而非製造業PMI報跌至51.1，兩項數據均差過市場預期，屬五一假期短期因素影響，抑或反映經濟回升動能仍然無起色？今年要保持經濟增長5％左右的目標，難度又再加大？內地PMI數據公布後，港股上周五（31日）不跌反升，一度升逾320點，不過收市則倒跌150點。恒指上周四五於日線圖出現較長上影線，暗示上方仍有一定沽壓，短線回調尚未完成？恒指5月收爐升逾310點，已連升四個月，6月又可以擺脫過去「六絕月」頹勢嗎？新能源車廠陸續公布5月交付量，普遍錄得按年及按月增長，小米(01810)SU7 5月交付8630輛，今年保底10萬輛目標可以做到嗎？

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