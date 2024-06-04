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黃瑋傑：港股萬八有支持，首要修復十天廿天線方有力後抽

04/06/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股六月開局表現亮麗，上日（3日）日內曾升近500點，高位重返18500點水平，收市仍有逾300點進帳，成交大增至1323億元，全靠科技股及車股帶領大市。然而單靠行業利好數據又能持續支持大市向上嗎？港股現時具備再次衝高條件？日線上同時出現的黃金交叉及死亡交叉又反映了甚麼情況？內地公布的5月財新PMI數據與官方數據背馳，原因何在？又會否影響財新PMI數據的可靠性？澳門5月博彩毛收入按月升8.9％、按年升29.7％至201.88億澳門元，為疫情以來最高水平，主要受惠於內地五一黃金周帶動。然而內地下一個黃金周已要等到中秋國慶長假期，內地自由行（IVS）計劃擴展能有效支撐澳門賭收嗎？博企股價及市佔率近年出現變化，美高梅(02282)及永利(01128)有追落後情況，金沙(01928)及銀娛(00027)恐失龍頭地位？至於內地教育股大多已公布首季業績，盈利能力改善同時獲政策鬆綁，能否成為行業復甦新曙光？同業中哪家教育企業最能率先彈起？

 

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本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

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