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熊麗萍：料恒指可守得住18000點，本月如有好消息配合再上19000點

05/06/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股6月開局連升兩日，上日低開高走，反覆靠穩。不過尾市升幅收窄，18500點連續5日得而復失，反映高位仍有沽壓？而全日大市成交只有1162.312億元，為5月28日以來最少，6月要小心有頭威、無尾陣？留意到北水連續14日淨流入大市，累積流入逾600億元，是否能抵消外資出逃的影響，支撐後市向好？又是春江鴨？而港股表現近月回暖，市場即見企業趁機「配股」集資，先後有五礦資源(01208)每5供2供股集資逾90億元，以及兗礦能源(01171)配售2.9億股淨籌49.3億元。究竟上市公司配股集資，為看不好後市、希望在高位套現；還是公司急需集資大量現金用作業務用途，甚至用來還債？我們要如何判斷配股對股價是好是壞？

 

 

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