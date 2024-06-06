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林家亨：恒指18200點有支持，20天線（約18800點）為短線阻力位

06/06/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　內地財新5月服務業PMI為54，好過市場預期，港股上日（5日）高開後，一度藉勢抽高近300點，高位重上18700點樓上，但其後升勢乏力，倒跌近20點收市。近期市現抽水潮，包括配股消息、科技股發CB等等，屬限制大市升幅主因？車企本周已公布5月銷量數據，大部分車企按年及按月都有增長，全屬內地於4月下旬發布汽車以舊換新補貼實施細則的利好？政策利好作用可持續多久？但在行內競爭激烈下，盈利能力難抱太大憧憬？美團(03690)將於周五（7日）公布首季業績，市場預期美團業績表現佳，料收入690億元人民幣，按年增長18％；經調整盈利58億元，升半成，市場關注點之一的新業務新業務收入升一成六，經營虧損收窄至32億元，是次業績值得憧憬嗎？恐希望愈大失望愈大？美團宣布加碼回購機會高嗎？

 

 

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