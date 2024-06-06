林家亨：恒指18200點有支持，20天線（約18800點）為短線阻力位

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

內地財新5月服務業PMI為54，好過市場預期，港股上日（5日）高開後，一度藉勢抽高近300點，高位重上18700點樓上，但其後升勢乏力，倒跌近20點收市。近期市現抽水潮，包括配股消息、科技股發CB等等，屬限制大市升幅主因？車企本周已公布5月銷量數據，大部分車企按年及按月都有增長，全屬內地於4月下旬發布汽車以舊換新補貼實施細則的利好？政策利好作用可持續多久？但在行內競爭激烈下，盈利能力難抱太大憧憬？美團(03690)將於周五（7日）公布首季業績，市場預期美團業績表現佳，料收入690億元人民幣，按年增長18％；經調整盈利58億元，升半成，市場關注點之一的新業務新業務收入升一成六，經營虧損收窄至32億元，是次業績值得憧憬嗎？恐希望愈大失望愈大？美團宣布加碼回購機會高嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他中芯相關新聞：

傳內地AI芯片公司降規設計避美制裁，中芯加速國產化可看高一線？

《異動股》中芯(00981) 曾升逾5%，現報17.9元

【大國博弈】內地AI芯片公司傳降規設計，確保台積電可接單生產

其他騰訊/網易相關新聞：

騰訊多款進口網遊獲批版號，獲券商唱好卻升唔起，網易追落後更值博？

光大證券國際：港股具估值修復契機，可留意大型科技及本地金融股

《外資精點》大摩：網易遊戲收入於未來１－３個月或受壓

網易旗下《魔獸世界：巫妖王之怒》料本月內開服

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇