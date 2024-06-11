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黃瑋傑：本周有聯儲局議息及中美通脹數據，料恒指區間上落機會大

11/06/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股連續多日高開後轉跌，成交保持在千億元以上，惟估值已回復合理水平，預期在短期好難再突破？連續三日陰燭的走勢，似乎都反映大市方向迷失，若然本周再跌穿18200頸線話，或有機向下突破，跌穿萬八尋找支持？至於美國上周五（7日）公布的非農新增職位意外大增，或令聯儲局鴿在心中口難開？再有科企被指準備發可換股債券(CB)，今次輪到業績平平的美團(03690)。據報美團正與美銀及高盛洽商發行可換股債券，同時等待內地監管機構批准配額。科企抽水潮對港股有何影響？美團現時離岸現金高達40億美元，未來兩年都有足夠流動性還債，為何選擇此時發CB？夏季用電高峰期、疊加受惠人工智能發展，多隻電力股股價都節節向上，不過股價拉升同時令預期周息率降至4厘－5厘，如以收息股概念的考慮，已不太「化算」？

 

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