熊麗萍：恒指萬八關附近上落，屬正常調整

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國上周非農數據遠比預期好，推動美滙走強、人民幣弱，加上A股跌勢加劇，拖累恒指最多跌逾370點，兼一度失守萬八，不過最終收報18176點，萬八點大關失而復得，大市成交近1400億元，有較多資金願意接貨，料港股萬八點支持力度大？ 中美兩國將公布5月通脹數據，又會如何影響大市？中國5月底黃金儲備維持7280萬盎司不變，終止連續18個月買金，加上美國經濟數據反覆，觸發金價上周五大跌近100美元，金價是否已見頂，抑或只屬短暫波動？一眾航運股上日沽壓大，據報聯合國安理會表決通過美國提交的一份加沙地帶相關決議，呼籲哈馬斯和以色列接受停火協議，拖累集運指數（歐線）期貨一度快速跳水，主力合約一度跌逾10％，惟以巴和談短期成事機率低 ？傳統航運旺季將至，全球航運運費或繼續向上？

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