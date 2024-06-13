  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

林家亨：料選民意向對減息影響不大，年底減息機會大

13/06/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國5月消費者物價指數(CPI)按年增長降溫，本來加大市場對美國9月減息的憧憬，惟聯儲局隔晚公布議息結果，最新的利率點陣圖顯示，官員預計今年年底利率中位數係5.1厘，即意味今年或只減一次息，對後市走勢有何影響？恒指連跌三日，惟北水連續19日淨流入港股，年初至今累計規模逾3200億港元，已經超過上年，港股後市走勢仍可看好？生物安全法案立法受阻，刺激一眾生物科技股向上，加上相關股份年初至今累計跌幅大，可否憧憬估值修復？惟中美關係風險仍存，未來盈利或會受壓，消息只屬短期利好？歐盟對華電動車徵收關稅，最高達38％，對一眾新能源車企影響有多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

【你點睇】辭任終院法官撰文指本港法治受干預，政府反駁強調不受政治壓力，你是否支持政府回應？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02882

香港資源控股

0.720

異動股

03690

美團－Ｗ

115.000

異動股

09696

天齊鋰業

27.100

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 115.000
  • 09696 天齊鋰業
  • 27.100
  • 01797 東方甄選
  • 14.540
  • 00412 山高控股
  • 6.170
  • 08118 濠亮環球
  • 0.123
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 37.750
  • 目標︰$39.80
  • 00175 吉利汽車
  • 9.090
  • 目標︰$10.54
  • 01050 嘉利國際
  • 0.700
  • 目標︰$0.90
  • 06683 巨星傳奇
  • 12.680
  • 目標︰$15.00以上
  • 02020 安踏體育
  • 81.500
  • 目標︰$100.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 375.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.900
  • 00005 滙豐控股
  • 67.850
  • 00941 中國移動
  • 74.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
報章貼士
  • 00631 三一國際
  • 5.330
  • 目標︰$6.00
  • 00857 中國石油股份
  • 7.650
  • 目標︰$8.22
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 9.290
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 232.800
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 23.600
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.530
即時重點新聞

13/06/2024 12:11  《午市前瞻》港股氣氛淡靜料市況牛皮，比亞迪將強勢重返250元

13/06/2024 12:06  恒指升96點報18034，比亞迪飆逾7%，比電創科齊漲4%

13/06/2024 07:50  《國金頭條》CPI增幅放緩，聯儲局料降息一次，標普再創新高

13/06/2024 10:06  【外圍經濟】莫斯科交易所暫停美元和歐元交易，回應美國制裁

13/06/2024 09:02  【提振內房】人行推進3千億保障住房再貸款，支持國企收購存量房

13/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒７２億元，買中行沽宏橋

13/06/2024 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛上調內銀股目標，大摩升華虹至「增加權重」

07/06/2024 10:08  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯近期動作頻頻有爆上可能，中線目標直指３銀

13/06/2024 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０９４，一周拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

宏利調查：港人在實現理想財務、精神和身體健康狀況與目標存落差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

OPEC看好石油需求油價三連漲，中海油連日攀升看高一線？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股氣氛淡靜料市況牛皮 比亞迪將強勢重返250元新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國 ｜ 英國通過「人蛇」遣送盧旺達法案！會否影響移英港人？一個原因解釋當地收緊移民政策，卻放寬BNO簽證 1
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

日航展現「90秒的奇蹟」疏散全機乘客！關鍵之最不在於速度？這套思路怎樣用在商場決策上？
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法 ︳守網者再揭3大新騙財技倆！Facetime 致電扮銀行職員要求轉賬、假冒Spotify「筍工」要求充值賺佣！教你分辨真偽免中伏
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

夏季西裝不止是麻質當道！隨性又不失輪廓線條的cotton silk blend更添一份奢侈感！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半鳥酒店餐廳聯乘經典意式食材品牌！星級地中海風味六道菜晚宴，迎接清爽夏日
人氣文章

Beauty

夏季香水：花香以外的迷人小眾香！讓Aesop、Tom Ford、BVLGARI、Serge Lutens帶你走進純淨的森林、深邃的茶園
健康好人生 Health Channel
人氣文章
斷食可以養肝
人氣文章
防曬推薦 ︳ 夏天紫外光過盛！揀防曬產品記住4大原則︰幾多SPA指數才足夠抵擋紫外光？點解化學防曬易致皮膚敏感？
人氣文章
中風症狀 | 婦人全身無力疑中風送院遭誤診？情況轉差失禁左身不能動，錯過黃金治療時間致半身癱瘓！即睇腦中風4個症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2024 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2024 14:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2024 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2024 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2024
宏利調查：港人在實現理想財務、精神和身體健康狀況與目標存落差
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

「超級選舉年」中，與中國有關的兩場選舉

11/06/2024 14:04

大國博弈

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾...

11/06/2024 12:09

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金