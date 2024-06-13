林家亨：料選民意向對減息影響不大，年底減息機會大

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國5月消費者物價指數(CPI)按年增長降溫，本來加大市場對美國9月減息的憧憬，惟聯儲局隔晚公布議息結果，最新的利率點陣圖顯示，官員預計今年年底利率中位數係5.1厘，即意味今年或只減一次息，對後市走勢有何影響？恒指連跌三日，惟北水連續19日淨流入港股，年初至今累計規模逾3200億港元，已經超過上年，港股後市走勢仍可看好？生物安全法案立法受阻，刺激一眾生物科技股向上，加上相關股份年初至今累計跌幅大，可否憧憬估值修復？惟中美關係風險仍存，未來盈利或會受壓，消息只屬短期利好？歐盟對華電動車徵收關稅，最高達38％，對一眾新能源車企影響有多大？

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