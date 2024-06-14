溫鋼城：內地下周三頭馬車數據成關鍵，港股欠回升催化劑或失17800點

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

港股本月逾七成交易日均見高開低走的陰燭走勢，上日（13日）更見十字星呈待變格局，本期望本月可擺脫「六絕月」命運，僅半月過去已逆轉樂觀期望？恒指本周曾失定萬八關，下周又有條件企穩此水平嗎？金飾零售股周大福(01929)上日收市後公布全年業績，營業額1087.13億元，按年升14.8％。純利64.99億元，按年升20.7％；每股盈利0.65元。派末期息0.3元，全年股息每股共0.55元，全年派息率84.6％；但集團未有趁95周年派特別股息，明言今年不設開店KPI，業務前景堪憂？早在業績前已見前景隱憂，上周內地爆出周大福關閉深圳工廠，負面消息夾擊下，周大福恐落後同業？金價前景又如何判斷？美國本周公布的經濟數據均指向更清晰的減息時間表，對息口敏感的REITS領展(00823)股價有望短線回勇嗎？本地業務或受港人北上消費習慣影響，積極開拓海外市場又能否幫補本地業務的損失？外闖的選址又能有效吸納新客源及收入嗎？

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