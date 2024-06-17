潘鐵珊：恒指後市或突破19700點，受惠息率高、政策配合等因素

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

港股上星期累計跌425點，收市報17941點，受到中歐關係、德法選舉、人民幣（CNY）走弱等負面因素影響，短期難改向下勢頭？內地今日（17日）公布三頭馬車數據，綜合近日內地經濟數據，數據未必樂觀？內地減息機會大嗎？繼中特估後，市場出現科特估概念，受到美股科技股關注度提高，科特估或能走出一波獨立行情？那類型的科技股最受注目？內地多處出現酷熱天氣，市場憧憬電力需求增加，多隻電力股上星期衝高回落，熾熱升勢有望持續？

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