熊麗萍：恒指於陸家嘴論壇前已先調整，若有利好消息或上試18300

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股弱勢未改，上日18000關得而復失，加上成交連續兩日縮減至千億以下，反映資金參與程度不高？上海陸家嘴論壇或成突破悶局關鍵？畢馬威下調香港全年新股集資額預測，由年初估算的1000億，大削四成至600億，對港股影響有多大？如何判斷港交所(00388)前景？蘋果(AAPL)股價破頂，帶動本港蘋果概念股連日向上，但比亞迪電子(00285)、瑞聲科技(02018)等數隻強勢股的成交開始縮減，反映炒風已到尾聲？隔晚台積電(TSM)股價創新高，據報公司計劃提高芯片代工報價，芯片加價潮能否提振本港一眾芯片股股價？

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