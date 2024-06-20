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林家亨：港股上日大升已反映陸家嘴論壇利好因素，料短線處20天線拉鋸

20/06/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　美國周三（19日）為「六月節」假期，美股休市；歐洲市場則因法國政治危機，拖累隔晚歐股僅得英股微升，德、法股續受壓。至於港股就受惠於陸家嘴論壇上公布的各項刺激經濟及扶植行業措施利好，上日大升逾500點，惟成交未配太配合，對後市而言屬凶兆？是次推出的「科創板八條」，特別提到要支持服務科技創新及發展新質生產力，帶動港股中沉寂一時的AI相關股終於借到東風彈升；但各中資科企在技術層面上遠未及外圍科企，即使國家有心推動發展，技術上要追落後仍需時？內地新能源車企在參與新質生產力發展中又擔當甚麼角色？

 

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