溫鋼城：恒指近期仍屬窄幅上落，走勢好轉需突破18500點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股本周雖曾大彈逾500點，惟上日（20日）未能延續升勢，最終低收近百點，重回18300點水平附近，成交方面僅過千億，國策消息對大市利好作用已曇花一現？恒指上日失守20天線，如再失10天線，弱勢短時間難以扭轉，可能要再進一步下試18000覓支持？下周將迎來半年結，屆時會有粉飾櫥窗動作出現嗎？據報中證國新港股通央企紅利ETF，首三大持股分別為中海油(00883)、中石油(00857)及神華(01088)，此類股份受惠政策利好，加上有中特估概念，大市目前無太大方向下，跟隨國策部署股份會較穩陣？惟當中大部分油股已累積一定升幅，現價吸納值搏空間已大幅收窄？莎莎國際(00178)全年度多賺2.8倍，恢復派末期息5港仙，是次業績有驚喜？但第一季總營業額按年下跌逾9％，當中港澳地區營業額按年跌近兩成二，表現遠差過內地及東南亞，管理層指北上消費成為常態，本地零售業今年仍面對挑戰？

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