  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

溫鋼城：恒指近期仍屬窄幅上落，走勢好轉需突破18500點

21/06/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股本周雖曾大彈逾500點，惟上日（20日）未能延續升勢，最終低收近百點，重回18300點水平附近，成交方面僅過千億，國策消息對大市利好作用已曇花一現？恒指上日失守20天線，如再失10天線，弱勢短時間難以扭轉，可能要再進一步下試18000覓支持？下周將迎來半年結，屆時會有粉飾櫥窗動作出現嗎？據報中證國新港股通央企紅利ETF，首三大持股分別為中海油(00883)、中石油(00857)及神華(01088)，此類股份受惠政策利好，加上有中特估概念，大市目前無太大方向下，跟隨國策部署股份會較穩陣？惟當中大部分油股已累積一定升幅，現價吸納值搏空間已大幅收窄？莎莎國際(00178)全年度多賺2.8倍，恢復派末期息5港仙，是次業績有驚喜？但第一季總營業額按年下跌逾9％，當中港澳地區營業額按年跌近兩成二，表現遠差過內地及東南亞，管理層指北上消費成為常態，本地零售業今年仍面對挑戰？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

為影片按 Like及開啟新片提示！

 

─────────────

 

其他莎莎相關新聞：
莎莎全年多賺2.8倍恢復派息，無懼花旗降目標連日造好，現價追入仲有水位？
大行報告 | 大摩降光伏股目標，唱好資源股，升招金評級
莎莎國際計劃拓展亞洲市場，以彌補香港市場疲軟之影響
《外資精點》花旗調低莎莎國際目標價至1.49元，業績略遜預期
莎莎：未來維持七成派息率機會大，倡擴一簽多行及提升旅客免稅額
莎莎全年港澳市場營業額升31.4%，4至6月跌21.8%
莎莎國際全年純利多賺2.76倍，派末期息5港仙

 

其他中資電訊股相關新聞：
中資電訊股5月營運數據對辦，兼具中特估概念獲中央加持，可部署吸納
中移動(941)5月移動客戶總數按月淨增107.8萬戶
《國企紅籌》中電信：5月5G套餐用戶按月淨增264萬戶
聯通(00762)5月5G套餐用戶按月淨增262.5萬戶

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00288

萬洲國際

5.070

異動股

01038

長江基建集團

42.600

異動股

00101

恒隆地產

6.640

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,150.33
    +15.57 (+0.040%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,464.62
    -8.55 (-0.156%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,689.36
    -32.23 (-0.182%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌256.209
變動率︰-1.559%
較港股︰-0.46%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌36.055
變動率︰-1.702%
較港股︰-1.35%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌67.896
變動率︰-1.806%
較港股︰-0.37%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.768
變動率︰-2.109%
較港股︰-0.84%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.140
變動率︰+6.393%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.100
變動率︰-2.022%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.860
變動率︰-2.771%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌26.350
變動率︰-3.832%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌126.570
變動率︰-3.219%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌225.860
變動率︰-3.902%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.550
變動率︰-5.405%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌23.930
變動率︰-6.487%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/06/2024 05:10 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/06/2024 05:10 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00288 萬洲國際
  • 5.070
  • 01038 長江基建集團
  • 42.600
  • 00101 恒隆地產
  • 6.640
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.117
  • 02800 盈富基金
  • 18.400
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.050
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.890
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.750
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.200
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.360
  • 00700 騰訊控股
  • 381.400
  • 00001 長和
  • 36.550
  • 00388 香港交易所
  • 257.400
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.790
  • 目標︰$9.20
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 136.800
  • 目標︰$145.00
  • 01378 中國宏橋
  • 12.220
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.440
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 24.550
即時重點新聞

21/06/2024 16:44  《盤後部署》恒指跌幅擴大失守50天線，青啤料見底可候低買入

21/06/2024 18:49  煤氣公司計劃8月起加價4.8%

21/06/2024 15:43  財庫局：單月破產數字不反映經濟實況，強調香港經濟正穩步上揚

21/06/2024 17:54  【比特幣】渣打據報成立比特幣和以太幣現貨加密貨幣交易部門

21/06/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.8%，料月底將跌破撤辣前低位

21/06/2024 17:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒７８億元，買建行沽兗礦

21/06/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩降光伏股目標，唱好資源股，升招金評級

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

21/06/2024 17:05  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２７，九個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中資電訊股5月營運數據對辦，兼具中特估概念獲中央加持，可部署吸納新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 港股無力突破區間，悶市下咩股仍值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

今周世界開始變
人氣文章

娛樂情報

郭富城再任美心月餅全球代言人！拍廣告瞓波波池玩味十足！天王爭取中秋放假：晚上帶小朋友賞月
人氣文章

玩樂 What’s On

韓劇排名 | 爆紅韓劇多以高成本拍攝？公開7大製作費最高韓劇！這劇用700億韓元登榜首！爆紅《Moving異能》只排第二！金秀賢金智媛主演《淚之女王》又用咗幾多錢？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

「藝術銀行」是一個創新行業，還是一個混水摸魚的局？
人氣文章

Art & Living

June Art Map：推介4個藝文展覽和活動，為仲夏之月添一絲記憶點！
人氣文章

Beauty

潮濕日子份外昏沉？祛濕瑜伽動作推介：從下犬式、金字塔式到戰士一式，消腫兼Relax！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
米倉涼子患「低腦壓頭痛」5年曾想引退！發病時發冷、無法站立！醫生拆解成因+5大病徵︰躺平休息是治療方法？
人氣文章
跟新冠算帳 新文章
人氣文章
磨牙解決方法｜長期磨牙令面形變闊！注射肉毒桿菌毒素有幫助？醫生解答變膠面迷思新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事21/06/2024
神州經脈 | 金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金