溫傑：恒指17500－17800點有支持，七月有三大憧憬

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英 資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

美國標普6月製造業採購經理人指數（PMI）升至51.7，好過市場預期，而服務業PMI更是兩年以來最快的擴張速度，能否確立美國經濟持續復甦？港股連跌兩日，A股比港股更弱，加上人民幣匯價走低，港股短期難扭轉頹勢？「七翻身」會否降臨？美匯指數因美國經濟數據理想而走強，金價回吐，能否趁低吸納金礦股？中特估上星期五（21日）普遍回吐，惟獲北水增持逾16億，後市仍可看好？投資者該如何部署？

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