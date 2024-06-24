  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

溫傑：恒指17500－17800點有支持，七月有三大憧憬

24/06/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英 資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　美國標普6月製造業採購經理人指數（PMI）升至51.7，好過市場預期，而服務業PMI更是兩年以來最快的擴張速度，能否確立美國經濟持續復甦？港股連跌兩日，A股比港股更弱，加上人民幣匯價走低，港股短期難扭轉頹勢？「七翻身」會否降臨？美匯指數因美國經濟數據理想而走強，金價回吐，能否趁低吸納金礦股？中特估上星期五（21日）普遍回吐，惟獲北水增持逾16億，後市仍可看好？投資者該如何部署？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

為影片按 Like及開啟新片提示！

 

─────────────

 

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08082

光尚文化控股

0.186

異動股

00288

萬洲國際

5.220

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

377.600

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08082 光尚文化控股
  • 0.186
  • 00288 萬洲國際
  • 5.220
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 377.600
  • 01876 百威亞太
  • 9.050
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 7.460
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.280
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.950
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.550
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.500
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.400
  • 00005 滙豐控股
  • 67.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.050
  • 00941 中國移動
  • 73.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
報章貼士
  • 00002 中電控股
  • 63.300
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 21.500
  • 目標︰$24.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.760
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 保險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.580
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.420
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.610
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 30.400
即時重點新聞

24/06/2024 16:11  恒指跌不足1點收報18027，中芯跌逾3%，百威亞太升逾3%

24/06/2024 11:41  百圖生科：正討論IPO等資本計劃，將優先選擇在香港上市

24/06/2024 13:47  【國際要聞】美元兌日圓逼近160，日央行紀要：再不加息恐太晚

24/06/2024 09:41  【外圍經濟】蘋果今年不在歐盟市場推出人工智能技術

24/06/2024 16:31  《盤後部署》恒指或下試250天線，保誠回購兼增加派息利好股價

24/06/2024 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒１９億元，買建行沽盈富

24/06/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪３０５元

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

24/06/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒８０７５，兩周拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首5月財收降2.8%，FDI跌三成，股匯續跌新文章
人氣文章

新聞>國際動態

普京 | 俄總統普京甫離開河內，美助理國務卿即訪越「箍煲」新文章
人氣文章

新聞>中國故事

AI | 淘寶Vision Pro版與小米合作「虛擬試車」新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

強美元對美國很重要
人氣文章

行政人員

港跨境電商主攻印尼市場！於3地設辦公室、建TikTok直播帶貨團隊！Egogo Hub首席執行官︰「場控」與「投手」最難招聘
人氣文章

著數速遞

永安百貨大減價！2折起買Estée Lauder護膚品、Hallmark行李箱！$100任揀3件廚具！買滿$400起竟可抽機票飛歐洲日韓泰！即睇減價日期+優惠詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「智海：餘地」展覽 | 從漫畫到藝術，探索城巿精神荒漠中的療癒力量
人氣文章

Art & Living

何承天個展「足跡」：以畫筆記錄生活的旅程，如日記般畫下瑣碎
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

裸聊事件曝光後只著眼收拾局面！沒有身體接觸的出軌，對關係影響有多大？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
六旬婦臉部出白斑後蔓延至全身！醫生證患白蝕症︰香港逾4萬患者！公開主要成因、4大常用治療方法新文章
人氣文章
米粉暗藏添加劑？營養師比較9款即食米粉︰長期攝取2成分或誘發腸炎、心血管病！食得健康勿做一件事！即睇5款安全米粉名單
人氣文章
跟新冠算帳
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事24/06/2024
神州經脈 | 首5月財收降2.8%，FDI跌三成，股匯續跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金