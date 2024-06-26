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熊麗萍：港股續受人民幣弱勢拖累，惟中特估仍可吼

26/06/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理副總經理兼投資主管 張浩恩

 

　　港股續於萬八關爭持，成交續弱無起色，千億門檻難重返，但又為何尾市轉燈成常態？反映港股後市難料、現宜觀其變？恒指日線圖顯示保歷加通道口正收窄，大市後向或由待變格局變向大單邊？月內表現雖未算「六絕」負面，但月結、季結及半年結在即，現時有需要「粉飾櫥窗」嗎？惟經歷過早前陸家嘴論壇托市新政期望落空後，不宜對中央於七一向本港「送大禮」憧憬過高？長實(01113)早前宣布入股AI物流平台NEXX，成最大機構股東，現時物流業應用AI技術的滲透度有多廣泛？而與其息息相關的相關機械人公司，現時市場布局以那方面佔優？相比之下，電商關連的物流公司如京東物流(02618)發展潛力又有何不同？

 

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