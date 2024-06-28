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溫鋼城：新股表現取決於市場氣氛，現時仍不宜炒新股

28/06/2024

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　港股臨近半年結才直向下殺、下望250天線進發，僅為人民幣（CNY）弱勢拖累、抑或正為「七翻身」營造條件？惟近期大市萎縮，令板塊輪流炒變成「輪流避」，資金避無可避唯有離場，或拖累港股短線現更大沽壓？新世界系「水緊」亦為市場焦點，新世界(00017)連售兩項目「撲水」，大行料交易後能將負債比率輕微下降至65％，財務狀況為前景一大隠憂？新世界去槓桿面對甚麼困難？對未來派息的影響有多大？市傳有個別中小銀行近期收緊物業買家的年齡要求，將物業供款年期縮減至最低人齡「65減」，預計會有其他大行跟隨調整嗎？近一年本港同業拆息（HIBOR）高企，加上美國仍未減息，拖累銀行盈利「縮水」，銀行收緊按揭產品陸續有來？

 

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