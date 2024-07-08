  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

溫傑：港股本周難有突破，料約17500點再向下空間有限

08/07/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英 資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　市場展望三中全會， 上周港股兩日成交不足千億，資金持觀望能度，港股料仍缺水難游？美國經濟數據接連爆冷，帶動減息預期，國際金價向上，美國本周將公佈6月CPI、PPI數據，對美聯儲降息預期尤關重要，金礦股可伺機買入？外圍市場繼續愈戰愈勇，美股造好，日股再破歷史高位！以相關ETF部署穩中求勝？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

為影片按 Like及開啟新片提示！

 

─────────────

 

其他航運股相關新聞：
紅海危機或緩解航運股急挫，仍獲券商撐可博反彈？
大行報告 | 港銀邊隻好？內需點部署？一表列齊最新評級目標價
《外資精點》高盛:料7月運費不會大幅下降，予中遠海控沽售評級
《Ａ股焦點》航運股集體下挫，中遠海控跌超8%

 

其他金價/金礦股相關新聞：
美國減息預期升溫，金價創逾一個月高，黃金ETF及金礦股應如何部署？
【外儲下降】中國6月外儲微降97億美元，黃金儲備連續兩月持平
《外資精點》瑞銀：招金礦業對金價最敏感，首予目標價１７﹒９元

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08402

高原之寶

--

異動股

02078

榮陽實業

--

異動股

02898

盛禾生物－Ｂ

--

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,344.79
    -31.08 (-0.079%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,572.85
    +5.66 (+0.102%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,403.74
    +50.98 (+0.278%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.584
變動率︰-1.921%
較港股︰--
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌22.543
變動率︰-2.153%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.417
變動率︰-2.473%
較港股︰--
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.105
變動率︰-5.942%
較港股︰--
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升11.820
變動率︰+9.141%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升16.440
變動率︰+2.430%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.520
變動率︰-2.048%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.730
變動率︰-2.865%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升5.470
變動率︰+8.317%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升33.990
變動率︰+6.152%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升15.490
變動率︰+4.733%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升178.690
變動率︰+3.950%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/07/2024 19:54 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/07/2024 07:39
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/07/2024 19:54 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02828 恒生中國企業
  • 64.620
  • 06100 同道獵聘
  • 2.140
  • 08196 福田股份
  • 0.138
  • 03692 翰森製藥
  • 15.820
  • 09633 農夫山泉
  • 33.300
股份推介
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.240
  • 目標︰$5.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 387.200
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.120
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.370
  • 目標︰$2.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.310
  • 00005 滙豐控股
  • 67.100
  • 00388 香港交易所
  • 239.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.800
報章貼士
  • 00322 康師傅控股
  • 10.140
  • 目標︰$11.00
  • 01138 中遠海能
  • 9.600
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 2.790
  • 目標︰$3.18
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 21.150
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.610
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.180
  • 原油 More
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.110
即時重點新聞

08/07/2024 16:41  《盤後部署》恒指料在17500附近整固，大唐新能源有望追落後

08/07/2024 18:01  騰訊控股(00700)斥10億元回購265萬股

08/07/2024 15:58  許正宇：計劃今年內提交豁免房託基金交易印花稅條例草案

08/07/2024 15:42  【人行操作】人行掏新工具打擊債市炒風，國債收益率今日普遍上行

08/07/2024 17:01  耀才(1428)：首財季綜合稅後純利按年增8%至1.47億元

08/07/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒７５億元，買中移沽滙空

08/07/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】大和勁劈華晨目標近六成兼降級，眾行齊削快手目標

08/07/2024 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１３，一年拆息與上日維持４﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人行將啟臨時正逆回購，外儲下降，6月乘用車銷量跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國減息預期升溫，金價創逾一個月高，黃金ETF及金礦股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

投資 | 城大調查：港人對投資股票信心上升，惟憂買樓、就業狀況新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

智慧城市不智慧？從綁架案談起
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，下半年伊始鎖定高息，6.08厘稱冠
人氣文章

行政人員

AI改變全球人力市場需求！65%港僱主表明不僱用沒AI技能的人！LinkedIn亞太區董事總經理︰無接觸甚或抗拒人工智能易成職涯弱點
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

談戀愛也要理智！這3種「渣男」特質，避之則吉為上策
人氣文章

Fashion

CHANEL 2023/24工坊系列手袋：以奢華玩味CHANEL 22、鮮艷配色11.12經典手袋，點綴沉悶穿搭！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

加州美酒月今夏回歸！從清新花香到熱帶果香，推介3款高CP值的葡萄酒為夏日助興！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腸阻塞 | 30歲OL便秘兩星期嘔出排泄物！求醫揭內臟筋膜黏連引發嚴重腸道阻塞！腸阻塞5大警號要留神
人氣文章
每日飲咖啡會骨質疏鬆係真？每日飲超過X杯易骨質流失！終極要補鈣！即睇19種高鈣食物推介新文章
人氣文章
全民運動日2024 | 康文署8.4免費開放18區康樂設施！各類球場、泳池、水上活動中心有齊！多項免費親子康體活動、健康講座、體育示範！即睇詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事08/07/2024
神州經脈 | 人行將啟臨時正逆回購，外儲下降，6月乘用車銷量跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金