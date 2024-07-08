溫傑：港股本周難有突破，料約17500點再向下空間有限

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英 資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

市場展望三中全會， 上周港股兩日成交不足千億，資金持觀望能度，港股料仍缺水難游？美國經濟數據接連爆冷，帶動減息預期，國際金價向上，美國本周將公佈6月CPI、PPI數據，對美聯儲降息預期尤關重要，金礦股可伺機買入？外圍市場繼續愈戰愈勇，美股造好，日股再破歷史高位！以相關ETF部署穩中求勝？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

為影片按 Like及開啟新片提示！

─────────────

其他航運股相關新聞：

紅海危機或緩解航運股急挫，仍獲券商撐可博反彈？

大行報告 | 港銀邊隻好？內需點部署？一表列齊最新評級目標價

《外資精點》高盛:料7月運費不會大幅下降，予中遠海控沽售評級

《Ａ股焦點》航運股集體下挫，中遠海控跌超8%

其他金價/金礦股相關新聞：

美國減息預期升溫，金價創逾一個月高，黃金ETF及金礦股應如何部署？

【外儲下降】中國6月外儲微降97億美元，黃金儲備連續兩月持平

《外資精點》瑞銀：招金礦業對金價最敏感，首予目標價１７﹒９元

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生 如何走出情緒勒索循環？► 即睇