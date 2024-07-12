溫鋼城：美國通脹及就業市場放緩，相信9月減息機會增

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

阿爺出手維穩，中證監出招暫停融券業務，內地股市反彈。港股市終止四連跌，高開後愈升愈有，並以近全日高位收，報17832點，升360點，成功收復10天線（約17736點）。始終恒指過去4日跌逾500點，出現技術性反彈亦正常？丘鈦科技(01478)發盈喜，中期盈利約2170萬元人民幣，按年增長約4至5倍，主要是全球智能手機銷售情況好轉，同主要智能手機品牌的合作份額提升，加上高端產品佔比提升，進一步改善毛利率，丘鈦股價最多飆兩成六，時隔逾一年以來首度升破5元關口，但中期純利急增，主要因為去年同期低基數所致？早前股價持續低迷，始終要借好消息炒上？據報Apple計劃提高新款iPhone的出貨量目標，iPhone 16今年下半年出貨至少9000萬部，比上一代iPhone 15同期增長約一成一，一眾蘋果概念股有追捧，當中走勢較強的瑞聲(02018)，雖再創逾兩年半新高，但預期市盈率只有26倍，之後可以睇高一線？

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