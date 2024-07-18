林家亨：三中全會後若釋出支持經濟訊號，或助恒指收復20天線

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股高開後曾見上過17800點，可惜10天線得而復失，大市再掉頭向下，上升動力不足下，全日高低波幅只有150點，三中全會踏入第三日，至今未有任何官方報導，或任何具體「救市」消息，靠三中全會作港股轉勢的催化劑，期望或要落空？大市上周五（12日）裂口向上，周二（16日）又裂口下跌，出現島形頂利淡訊號，向下再考驗100天線（17552點）及250天線（17485點）機會大？中石油(00857)及中海油(00883)雙雙跌逾半成，回調至保歷加通道底線位置，中海油更加跌穿埋通道底線，強勢股回調，為吸納好時機？外圍油價終止三連跌，不過三桶油早前升勢並非跟隨油價向上，反而更多是與國企改革有關，今次油股跌同油價關聯性亦不大？可趁低吸納嗎？

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