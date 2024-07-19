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溫鋼城：北水淨流入港股明顯減少，可於17300至18500點炒波幅

19/07/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股靜待三中全會會否有利好消息出台，一直力守17500點水平，相關水平有一定支持？不妨著手作小注部署？但大市成交今日縮減至不足900億元，成交持續淡靜，難期望有太大突破？未有新的政策催化劑，恒指短線繼續在17500點至18500點區間上落？環球芯片股大幅回調，可以說是遇上4年來最重拋售，周三（17日）美股半導體指數重挫近7％，創下2020年以來最大跌幅，消息面上，據報美國政府通知荷蘭、日本官員，若不再收緊對華限制，並繼續向中國提供先進半導體技術，便有可能實施外國直接產品規則（FDPR）加強管制，加上ASML第三季展望差過預期，令市場憂慮晶片需求。以上多個利淡因素疊加下，芯片板塊是否要迎來大幅度及長時間調整？英偉達(美股：NVDA)、台積電(美股：TSM)等芯片股，由年初至今已累積一定升幅，現水平吸納仍為時尚早？港股芯片股普遍向上，基本上已消化外圍消息？

 

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