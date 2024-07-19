溫鋼城：北水淨流入港股明顯減少，可於17300至18500點炒波幅

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

港股靜待三中全會會否有利好消息出台，一直力守17500點水平，相關水平有一定支持？不妨著手作小注部署？但大市成交今日縮減至不足900億元，成交持續淡靜，難期望有太大突破？未有新的政策催化劑，恒指短線繼續在17500點至18500點區間上落？環球芯片股大幅回調，可以說是遇上4年來最重拋售，周三（17日）美股半導體指數重挫近7％，創下2020年以來最大跌幅，消息面上，據報美國政府通知荷蘭、日本官員，若不再收緊對華限制，並繼續向中國提供先進半導體技術，便有可能實施外國直接產品規則（FDPR）加強管制，加上ASML第三季展望差過預期，令市場憂慮晶片需求。以上多個利淡因素疊加下，芯片板塊是否要迎來大幅度及長時間調整？英偉達(美股：NVDA)、台積電(美股：TSM)等芯片股，由年初至今已累積一定升幅，現水平吸納仍為時尚早？港股芯片股普遍向上，基本上已消化外圍消息？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他電訊股相關新聞：

三中全會乏驚喜中特估受壓，電訊股獲大行升目標可趁機吸？

大行報告 | 電訊股、體品股及農夫山泉等內需股最新評級目標價

港股 | 午市前瞻 | 成交如續少於千億後市勢再轉弱 高息股仍是港股首選

《中國要聞》數據局：探索區塊鏈等新技術在數據流通領域創新應用

《中資異動》中特估全面受挫，聯通、中海油挫逾３％，宏橋挫４％

其他內房股相關新聞：

三中全會無推更多利好政策，惟券商看好銷售持續改善，內房股仍可吼？

【內房困局】萬科物業回應提前收管理費爭議：立即暫停計算違約金

《Ａ股焦點》新城控股挫近４％，三中全會公報對房地產著墨不多

【恒大困局】恒大海口地塊被收回，政府徵集設計方案擬今年再出讓

【內房困局】萬科向銀行融資１４７億人幣，抵押資產佔比增至三成

《神州民企》綠城管理（０９９７９）執董林三九辭任，聶煥新接任

《國企紅籌》遠洋集團（３３７７）債務重組涉發新債及強制可轉債

【你點睇】特朗普遇刺案，你認為事件對年底美國大選起多大影響？► 立即投票