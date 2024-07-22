溫傑：恒指萬七關為重要支持，返萬八才有轉機

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英 資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

三中全會上周閉幕，具體細節於周日（21日）出爐，當中稅收改革方面提到，擴大地方稅收管理權限，推進消費稅徵收下劃地方，房地產都有著墨，包括改革房企開發融資方式、商品房預售制度，亦會支援民企、國企改革等。如何解讀相關政策措施對市場的影響？恒指上星期跌875點，表現為8周以來最差，目前17000點至17200點有大量牛證，料會進一步下試此水平嗎？乘聯會公布7月首兩周新能源車銷量按年升兩成七，惟認為7月以價換量的效果可能有所減弱，加上美國總統候選人特朗普稱，上任首日將推翻電動車政策，並對華電動車開徵關稅，汽車股註定無運行？

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