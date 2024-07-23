黃瑋傑：港股方向未明待突破，低成交及低估值成股份退市原因

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（22日）雖反覆收升逾200點兼收復17600點，惟成交仍不足千億元。翻查港股上半年新上市、退市記錄，發現今年上半年相繼有14間在港上市公司宣布將會退市，涉及金額高達85億美元（約664億港元），遠超同期30間港股IPO總集資額約17億美元，是繼2020年新冠疫情後首次出現這種情況。若港股市況未見改善，私有化熱潮或持續？港股現時具條件阻止退市潮延續嗎？雖然三中全會無推出具體托市措施，但大方向仍為市場帶來啟示，現時哪個行業最具發展潛力？不過中特估近期有高位回調之勢，現屬短線抖氣或仍需時整固？至於中央一直重點關注的內房問題，則未在三中全會未中宣布新的具體政策，反而更關注中長期改革問題，似乎想等待更多內房銷售數據出爐才推出更多托內房的具體措施？科技股踏入7月後再現反彈，重要由於美國通脹數據令減息預期升温，反映該類股份走向的恒生互聯網科技業指數（HSIII）7月以來暫升0.7％，跑贏同期恒指跌約0.5％，科技股的中長線投資價值如何？一旦特朗普重返白宮，美國通脹恐居高不下、影響息口高企，屆時方為科技股回弱之時？

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