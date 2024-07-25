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林家亨：美國短息回落下港股抗跌力較美股強，料恒指今日跌幅溫和

25/07/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股連跌兩日，午後沽壓加重，最多跌逾210點，低見17251點，創近三個月低位。最終收跌158點，報17311點，失守250天牛熊分界線（約17454點）。資金於現水平仍無意入場撈底，暫時7月份指數波幅只約1000點，本月餘下時間好大機會下試萬七關覓支持？加上17000至17300點為牛證重貨區，進一步殺牛可能性大？科技指數更跑輸大市，當中美團(03690)跌4％，有份拖低大市。不過網易(09999)逆市升，旗下旗艦武俠類遊戲《永劫無間》周四（25日）公測上線，目前參與預約的玩家已突破4千萬人，之前市場對新手遊有期待，暫時反應亦算不錯，可以成為股價催化劑？藉此突破橫行區間？美股Tesla第二季淨利按年大跌四成半至14.8億美元，每股收益0.52美元，已連續四季負增長；營業利潤率降至6.3％。港股一眾車股都要「陪跌」，市場對新能源車企需求前景憂慮增？

 

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