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溫傑：日圓拆倉憂慮淡化，料恒指16800點有支持

29/07/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　本周迎來超級央行周，三大央行包括美國、日本及英國將公佈利率決議，對後市影響如何判斷？另外，滙控(00005)將於本周三（31日）公佈中期業績，券商預計中期稅前利潤倒退，或會額外回購股份，現階段宜吸納嗎？「中特估」輪流跌輪到電訊股，三隻中資電訊股上星期回吐，現階段價位吸引嗎？

 

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本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

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