溫傑：日圓拆倉憂慮淡化，料恒指16800點有支持

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

本周迎來超級央行周，三大央行包括美國、日本及英國將公佈利率決議，對後市影響如何判斷？另外，滙控(00005)將於本周三（31日）公佈中期業績，券商預計中期稅前利潤倒退，或會額外回購股份，現階段宜吸納嗎？「中特估」輪流跌輪到電訊股，三隻中資電訊股上星期回吐，現階段價位吸引嗎？

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