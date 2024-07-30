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黃瑋傑：恒指再試萬七形勢轉差，站穩250天線才有望轉勢

30/07/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　受惠於市場憧憬美國年內減息次數預期增至三次，帶動港股上日（29日）曾突破17300點水平，惟主板成交仍弱不足900億元，單靠炒減息又能支撐港股上演8月業績期反彈嗎？部份息口敏感股例如新經濟股、公用股等上日齊升，短線仍具上望空間？北水對港股中特估熱情降溫，又有何啟示？上日科技股以阿里巴巴(09988)表現最標青，高位重返77元以上，同時收復250天牛熊分界線。除了減息預期升溫外，原來近期升勢還與奧運賽事有關，事關本屆巴黎奧運一半以上轉播商都使用阿里雲技術；此兩個短暫利好因素還可支撐股價多久？阿里巴巴現時有條件企穩250天線嗎？如何判斷下半年回購步伐？差估署公布第二季樓價按季跌逾2％，上半年計樓價更累跌3％以上；有業內人士預計全年樓價跌幅有機會擴大至8％，黃師傅又有何看法？

 

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